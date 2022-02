Don Matteo 13: quando inizia, anticipazioni, trama e cast della nuova stagione

Torna in tv Don Matteo, una delle fiction Rai più amate dal pubblico. La serie tv è arrivata alla tredicesima stagione, ma è sempre attuale e quest’anno lo sarà ancora di più, visto il cambio del protagonista: ci sarà infatti il passaggio del testimone da Terence Hill a Raoul Bova. E se aduna parte ci saranno i nostalgici che rimpiangeranno Terence Hill, saranno molti invece, di contro, quelli entusiasti dell’arrivo del bel Raul.

Oltre all’avvicendamento, saranno tantissime le novità di questa stagione: alcune indiscrezioni sono già trapelate durante le riprese.

Don Matteo 13: quando inizia

Sono tanti i fan che si chiedono quando andranno in onda le nuove puntate della serie Don Matteo. La curiosità di vedere Raul Bova nei panni che per ben 12 stagioni ha vestito Terence Hill è moltissima, ma non solo: Don Matteo è una fiction entrata nel cuore degli italiani e le vicende che si sono susseguite sono state seguite dai telespettatori sempre con molto affetto. E adesso che le riprese sono iniziate ormai da diversi mesi ci si chiede quando sarà possibile vedere sullo schermo il frutto di tanto lavoro, che è ormai, da quanto trapela, quasi terminato.

La prima novità è che, andato “in pensione” don Matteo, al suo posto entrerà in scena “Don Massimo“, interpretato appunto da Raul Bova. Lo potremo vedere a partire da metà marzo: questa la data di inizio delle nuove puntate della serie. A seconda della programmazione Rai, potrebbe slittare di qualche giorno, ma, al momento, si tratta della data più accreditata.

Don Matteo 13: le anticipazioni e tutte le novità

A far conoscere il nuovo nome del protagonista principale è l’Ad della Lux Vide, produttrice della serie tv, Luca Bernabei, nel rilasciare alcune dichiarazioni sui cambiamenti avvenuti all’interno della fiction. Raul Bova impersonerà un parroco diverso da Don Matteo il suo personaggio non sarà affatto simile al protagonista che per tanti anni ha avuto il volto di Terence Hill. Se Don Matteo era tranquillo, al contrario Don Massimo sarà più impetuoso, a causa dei suoi trascorsi di carabiniere. Nonostante la differenza di carattere, Luca Bernabei è sicuro che Don Massimo piacerà al pubblico, che lo amerà come ha amato Don Matteo. Per questo ha anticipato un aneddoto divertente: il maresciallo Cecchini, che già conosceva Don Massimo, non lo riconoscerà e si rifiuterà di accettarlo. Cecchini, infatti, vorrà indietro a tutti i costi Don Matteo. Questo farà crescere le simpatie verso Don Massimo, più concreto e più “uomo”.

Don Matteo 13: trama e anticipazioni della nuova stagione!

Ma quali sono le anticipazioni per questa nuova stagione di Don Matteo? Le nuove puntate si apriranno con le vicende di Anna e Marco. Anna, pur perdonando Marco, non è innamorata di lui. Decide quindi di dare una possibilità a Sergio e aspetta che lui esca dal carcere per provare a vivere una storia insieme. Intanto tra Anna e Marco può esserci solo amicizia, ma per Marco non è semplice comportarsi solo da amico, perché i suoi sentimenti sono diversi.

Le cose si complicano con l’arrivo di Valentina, figlia di Anceschi, interpretato da Flavio Insinna. Valentina è la figlioccia del maresciallo. Pur essendo una ragazza allegra e solare, nasconde molti segreti che la stanno facendo soffrire da tempo. Sarà Cecchini a tenderle una mano, aiutandola a uscire dalla crisi in cui è caduta. Ines abita ancora da Don Matteo: Anna sta facendo da mamma alla bambina mentre aspetta Sergio. E’ grata a Don Matteo, al quale spiega che grazie alla bambina ha scoperto il significato dell’amore vero.

Nella canonica c’è anche un nuovo arrivo: si tratta di Federico, un ragazzo buono che vorrebbe prendere in affido il suo fratellino di appena dieci mesi. Ci riuscirà aiutato da Don Matteo, Pippo e Natalina. E’ a a questo punto che arriva un altro sacerdote, Don Massimo: lui non usa la bicicletta, ma la moto. E non usa neanche la tradizionale tonaca. Si tratta di Don Massimo, che si confronta con il vescovo, interpretato da Giancarlo Magalli.