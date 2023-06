Don Matteo 14, quando inizia: data di uscita, cast e anticipazioni

Si sta programmando la XIV stagione di Don Matteo, che anche per quest’anno promette ampie sorprese per i propri fan. Il progetto dedicato alla nuova stagione della serie televisiva più longeva d’Italia, era già stato confermato in una conferenza stampa della RAI di marzo 2022. La tentazione sulla prosecuzione della storia, però, oggi rimane quello di una reintegrazione, almeno in maniera contenuta, dell’attore Terence Hill, che aveva reso celebre il prodotto televisivo sul “prete di Gubbio” e aveva lasciato il ruolo di protagonista per l’avanzare dell’età anagrafica.

Verso Don Matteo 14

Rai Fiction lo aveva confermato già lo scorso anno, rendendo la serie televisiva come intramontabile all’interno del palinsesto di Rai 1. Con la prima puntata andata in onda il 7 gennaio del 2000, al momento le avventure del prete di Gubbio hanno raggiunto le 225 puntate. Ma il futuro potrebbe essere più roseo per il prodotto televisivo, considerato come potrebbe nascere anche un film cinematografico con protagonista lo storico Terence Hill. Attore che, con un impegno meno pesante, avrebbe il piacere di tornare a far parte del cast.

L’ascesa di Don Matteo nella cultura pop italiana

Il personaggio interpretato prima da Terence Hill e di cui ha preso le redini Raoul Bova dal 2022, è diventato un pilastro della cultura italiana. In tal senso, è uno dei migliori prodotti cinematografici messi in televisione dalla RAI, che lo definisce come: “La serie televisiva ha avuto l’occasione di diventare un grande marchio e di esplorare questo marchio in un’evoluzione, perché noi non ci fermiamo. Evolviamo. Il prodotto ha trovato che l’evoluzione è nel coraggio”.

Quando uscirebbe la nuova stagione televisiva?

Al momento, in Rai non si ha ancora una data sull’uscita di Don Matteo 14. La condizione è stata legata principalmente a due dinamiche, ovvero la fase della narrazione e le riprese. Per quello che concerne la fase della scrittura di tutta la storia, la RAI ha deciso di prendersi tanto tempo. Gli autori hanno cominciato a scrivere i racconti verso marzo 2022, portando avanti il lavoro per un anno abbondante. Scrittura che sarebbe finita intorno al mese di Gennaio 2023, considerato come le riprese siano iniziate a marzo di quest’anno.

Secondo le varie ipotesi che circolano sull’esordio televisivo della nuova stagione televisiva, tutto ciò non avverrà prima dell’ingresso del 2024.