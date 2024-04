“Dopo la chemioterapia, adesso…”, Eleonora Giorgi torna a parlare dopo l’intervento: come sta oggi

Amata dal pubblico italiano, Eleonora Giorgi da tempo condivide con i suoi fan la sua battaglia contro il tumore e, proprio in questi giorni, per lei si è concluso un altro ciclo importante del suo percorso verso la guarigione. Solo qualche giorno fa è tornata a casa dopo essere stata sottoposta a intervento chirurgico di rimozione del tumore al pancreas. Anche in questa occasione, ha reso partecipi i suoi seguaci con un post Instagram: ‘Ancora poco e finalmente guarita’.

Dopo l’intervento chirurgico: ‘Ci si vede presto, è una promessa’

Sempre sorridente ed energica, la Giorgi, sex simbol degli anni ’70, non perde la sua energia e il suo ottimismo. Anche nel suo ultimo video sui social, nel quale lascia la stanza d’ospedale dove è stata ricoverata per due settimane a seguito dell’operazione chirurgica sottolinea: ‘Ci si vede presto, è una promessa’.

L’annuncio del tumore e del successivo intervento

La diagnosi del tumore per l’attrice è arrivata a novembre scorso. Immediatamente sono iniziati i cicli di chemioterapia, ma poi, come ha annunciato in un’intervista a Silva Toffanin a Verissimo, si è reso necessario un intervento chirurgico per l’asportazione del tumore. E così è stato. Con coraggio e determinazione ha affrontato anche questo passaggio necessario a guarire dalla malattia che l’ha colpita. Ad aggiornare i suoi fan ci hanno pensato i figli, Paolo e Andrea anche immediatamente dopo l’operazione, sottolineando che tutto era andato bene.

I ringraziamenti dell’attrice a medici, familiari e fan

Un percorso difficile nel quale, però, la Giorgi non dimentica di ringraziare i medici, i familiari e tutti coloro che le sono stati vicini: ‘Grazie al Professor Giuseppe Ettorre, alla sua straordinaria équipe, alla Clinica Salvator Mundi e a tutti i suoi splendidi addetti, ai miei cari figli e a tutti voi amici del cuore! Sono a casa, evviva! Ancora poco e finalmente guarita! Ci si vede presto, è una promessa!’. A breve, quindi, sarà pronta a tornare a interagire con i suoi fan per raccontare anche questa ulteriore fase della sua ripresa.