Dove è stata girata Makari 3: tutte le location della terza stagione

Tornano in tv le indagini “quasi per caso” dello scrittore Saverio Lamanna. Ai nastri di partenza la terza stagione: si parte domenica 18 febbraio 2024. Ma quali novità ci saranno in questo nuovo capitolo? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Claudio Gioè torna a vestire i panni dello scrittore Saverio Lamanna, penna “brillante” che si ritrova convolto puntualmente in casi di cronaca. Un detective improvvisato insomma, anche se ormai, giunti al terzo capitolo della fiction, la sua è molto più che una semplice passione. Quattro nuove indagini lo attendono sempre all’insegna del consueto mix di giallo, commedia e mélo. Un personaggio ormai amatissimo dal pubblico che ora attende di capire cosa potrà accadere in questa nuova stagione.

La trama di Makari 3: anticipazioni

Cosa vedremo in questo terzo capitolo dunque? Ritroveremo lo “sbirro di penna” insieme alla fidata compagna Suleima e all’immancabile Piccionello. Come al solito lo scrittore si ritroverà catapultato in casi di cronaca nera: quattro efferati omicidi di cui bisognerà ricostruire movente e particolari. Chi è stato ad ucciderli? E perché? A rendere ancora tutto più intrigante il ritorno di ben due ex fidanzate dello scrittore, Antonia e Serena (che vedremo pronti-via nel primo episodio), peraltro in pessimi rapporti tra di loro e in accesa rivalità.

L’amore sarà infatti il grande protagonista di questa terza stagione e anche le certezze dei protagonisti verranno messe a dura prova: in particolare faremo la conoscenza di due nuovi personaggi, quelli di Michela e Giulio, che rischieranno di trasformarsi in una vera e propria catastrofe per i due beniamini del pubblico. La loro presenza metterà in crisi certezze che sembravano non poter venire mai meno. Cosa sarebbe successo infatti se questi incontri fossero avvenuti prima che Suleima e Saverio diventassero una cosa sola? A fare da ago della bilancia sarà allora il ruolo di Peppe Piccionello. Vedremo se ci riuscirà fino in fondo.

Le quattro puntate

Come detto la fiction inizierà domenica prossima, 18 febbraio e proseguirà poi per altre tre prime serate su Rai 1. Salvo cambi di palinsesto il giorno della messa in onda dovrebbe essere sempre la domenica per l’appunto, con il quarto appuntamento previsto per il 10 marzo. Questi i titoli degli episodi:

Domenica 18 febbraio: Il fatto viene dopo

25 febbraio: La città perfetta

3 marzo: Tutti i libri del mondo

10 marzo: La segreta alchimia

Cast completo Makari 3

Vediamo ora il cast completo di questa terza stagione:

Saverio Lamanna: Claudio Gioè

Peppe Piccionello: Domenico Centamore

Suleima: Ester Pantano

Marilù: Antonella Attili

Vicequestore Randone: Filippo Luna

Michela Pacino: Serena Iansiti

Giulio: Eugenio Franceschini

Padre di Saverio: Tuccio Musumeci

Azrah: Eurydice El-etr

Oltre agli attori principali che vedremo in tutti gli episodi, ci saranno poi quelli di “puntata” che interpreteranno i personaggi coinvolti nelle vicende attorno allo scrittore poliziotto. La fiction, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction per il tandem alla regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca, è basata sulle opere dello scrittore Gaetano Savatteri.

Dove è stata girata: tutte le location

La serie, lo ricordiamo, ci porta anche alla scoperta delle bellezze della Sicilia, terra magica e tutta da scoprire. Elementi che rivivono in Makari con i telespettatori fatti immergere non solo nelle vicende dei protagonisti, ma anche nella spettacolare cornice che ne immortala la trama. Una natura piena di colori, forza ed energia, che vengono trasmessi, ne sono convinti i registi, a chi guarda.

I set di Makari 3

Scopriamo insieme qualche curiosità in più. In questa terza stagione ci sarà anche una scuola tra le location, come l’Istituto Superiore Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice. C’è poi la città di Palermo al centro della trama, con le riprese avvenute circa un anno fa.

Cosa significa Makari: perché la fiction Rai si chiama così

Chiudiamo così con una piccola curiosità. Sapete infatti perché la serie Makari ha questo nome? Oltre ad essere il paese d’origine di Saverio nella fiction, in realtà questa località esiste davvero. Si tratta di un piccolo paesino, Macari, frazione di San Vito lo Capo, Comune di circa 4.800 anime sulla costa nord-ovest dell’isola.