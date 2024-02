Dove è stato girato Mare Fuori 4? Le ambientazioni della fiction Rai

Mare Fuori torna ad appassionare i telespettatori con le vicende dei giovani detenuti dell’Istituto Penitenziario minorile di Nisida, con le loro fragilità, i loro sogni e le loro ambizioni. Domani si riaccendono i riflettori su una delle serie più seguite dagli italiani che andrà in onda in prima serata su Rai 2 e sarà visibile, come di consueto, anche su RaiPlay.

La fiction Rai-Picomedia piace alla gente ed è tra la gente che sono state girate la maggior parte delle 12 puntate che verranno trasmesse in questa quarta stagione. Napoli sarà ancora una volta sotto i riflettori. Tra i quartieri prescelti figurano, in particolare, Poggioreale e Forcella, anche se non mancheranno immagini del suggestivo mare partenopeo con riprese da Bagnoli e Posillipo. A sorpresa c’è un’altra location scelta a raccontare le storie dei giovani detenuti: Rione Conocal di Ponticelli nella periferia orientale di Napoli. Ambientazione che si focalizza sulla desolazione del quartiere dove si trovano edifici abbandonati.

Napoli torna a essere protagonista di una delle serie tv più amate dai telespettatori italiani

Napoli, quindi, torna ad essere protagonista nella serie tv, perché anche le precedenti stagioni sono state girate nel capoluogo della Campania, presentando la stazione metropolitana di Toledo nel quartiere San Giuseppe, la base navale della Marina militare in via Acton, l’isola di Gaiola. Il viaggio è stato avvincente anche nelle 3 serie passate. I telespettatori che non conoscono Napoli hanno avuto un saggio di alcune tra le zone più suggestive: l’Orto botanico, Montesanto, il Maschio Angioino, la chiesa di San Francesco d’Assisi al Vomero e anche il famoso Rione Sanità.

Cosa ne sarà dei giovani protagonisti della fiction?

L’attesa per questo nuovo capitolo della fiction è tanta. Il pubblico s’è appassionato alle vicende dei ragazzi di Mare Fuori che, ormai, sono cresciuti. Tanta la curiosità sulle sorti dei giovani detenuti: Rosa, Carmine, Mimmo, Kubra, Doberman, Cucciolo e Micciarella. Cosa ne sarà di loro? Sono diventati grandi, ma ad accompagnarli ora ci sono i timori per il futuro. Aspettative di vita e ostacoli da affrontare solo grazie al reciproco aiuto. Gli amici a sostenerli in questo percorso, nel quale gli viene chiesto di fare appello a tutto il coraggio che hanno per fare scelte di vita, dirigersi verso un futuro migliore, diverso dal passato. Ormai i giovani protagonisti sono diventati quasi tutti maggiorenni, la decisione su quale strada intraprendere non è più procrastinabile. (foto prese dal profilo Facebook della serie tv)