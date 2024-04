Dove si trova l’Isola dei Famosi 2024 | Location da sogno nella natura incontaminata

Ecco dove si svolgerà l’Isola dei Famosi 2024: tutte le informazioni e i segreti della nuova edizione del reality show targato Canale 5.

Finito il Grande Fratello, tutto è pronto per la partenza dell’Isola dei Famosi 2024. La novità di quest’anno sarà la conduzione del reality show, che dopo l’esperienza di Ilary Blasi passa nelle mani di Vladimir Luxuria. Il programma la vedrà al fianco di due eccellenti opinionisti, con Sonia Bruganelli e Dario Maltese pronti a commentare quello che accadrà all’interno dell’isola tropicale. Le vicende dei “naufraghi”, inoltre, saranno seguite da Elenoire Casalegno, che avrà il ruolo d’inviata nel gioco.

Alla scoperta dell’Isola dei Famosi 2024

Dopo una difficile trattativa, solo pochi giorni fa gli autori del programma hanno annunciato i partecipanti all’Isola dei Famosi 2024. Tra i volti che parteciperanno, trovere:

l’attore turco Ares Senol;

il modello Artur Dainese;

il penultimo vincitore di MasterChef, Edoardo Franco;

l’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa;

la vincitrice di Miss Italia 2023, la giovane Francesca Bergesio;

la modella italiana Greta Zuccarello;

il ristoratore italo-americano e volto televisivo Joe Bastianich;

l’ex pornodiva Selen, oggi conosciuta con il nome di Luce Caponegro;

l’attrice spagnola Maitè Yanes;

l’attrice Marina Suma;

l’attrice Matilde Brandi;

il ballerino Samuel Peron;

l’ex schermitrice italiana Valentina Vezzali.

Quando inizierà l’Isola dei Famosi 2024

Come annunciato in precedenza, il programma prenderà il posto del Grande Fratello sul palinsesto primaverile di Canale 5. La trasmissione inizierà la sera di lunedì 8 aprile 2024, pronta a far compagnia agli spettatori ogni inizio di settimana con l’avventura dei naufraghi e la loro eliminazione. Il format, per quanto collaudato, si troverà alla prova degli ascolti auditel visto l’inserimento dei nuovi volti al timone della trasmissione.

Dove si potrà vedere l’Isola dei Famosi 2024

Per chi vorrà seguire i naufraghi anche fuori dalla puntata del lunedì sera su Canale 5, l’Isola dei Famosi permette di seguire le vicende in presa diretta. Gli spettatori interessati potranno seguire le avventure dei concorrenti in tempo reale anche sulle piattaforme digitali, come nel caso dello streaming su Mediaset Infinity. Per vedere la replica della puntata del lunedì sera, il martedì – sempre in serata – verrà messa in onda da Mediaset Extra.

Dove si svolgerà l’Isola dei Famosi 2024

Per la location, gli autori dell’Isola dei Famosi 2024 hanno scelto nuovamente l’area tropicale del Centro America: i naufraghi verranno fatti sbarcare sull’isola di Cayos Cochinos, nel territorio dell’Honduras (già sede di altre edizioni di questo programma). La location stuzzica molto gli opinionisti della trasmissione, considerato come sull’isola dei tropici arriverà un cast internazionale: vedremo concorrenti molto diversi per la loro storia, che potrebbe creare delle interessanti dinamiche per il successo del programma.