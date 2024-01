Dov’è stata girata la fiction I Fantastici 5: location nel Lazio

Ecco le location del Lazio utilizzate per girare la fiction di Mediaset “I Fantastici 5” con l’attore Raoul Bova.

Stasera inizierà ufficialmente la nuova serie televisiva di Mediaset denominata “I Fantastici 5”. Sulla nuova fiction c’è molta curiosità da parte dei fan, soprattutto per i volti che compongono il cast. Dopo l’esperienza di “Giustizia per tutti” e “Don Matteo”, Raoul Bova torna in una serie televisiva questa volta per casa Mediaset, in un’emittente che già lo rese celebre con l’interpretazione di “Ultimo” per quattro stagioni.

I Fantastici 5: di cosa parlerà?

La storia ruoterà attorno alla disabilità nel mondo dello sport. Riccardo Bremanti (Raoul Bova) è l’allenatore della società sportiva Nova Lux, impegnata nel campo dell’atletica leggera. È chiamato a seguire quattro atleti velocipedi disabili, ovvero Christian Belli, Elia Mariani, Marzia Giordano e Laura Mattei, in una storia che dovrebbe raccontare le difficoltà di questi ragazzi e le loro vittorie.

I Fantastici 5: una storia di sport e disabilità

Oltre all’hype per il ritorno di Roul Bova su Canale 5 a distanza di tempo, c’è molta curiosità per questa storia televisiva. Per la prima volta una serie televisiva si concentra sul complesso rapporto tra il mondo della disabilità e l’attività sportiva, in una narrazione che promette di catturare il pubblico e soprattutto provare a raccontare una sfera ancora troppo poco conosciuta dagli italiani.

I Fantastici 5: dov’è stato girato?

La serie televisiva è stata girata tra il Lazio e le Marche. Molte scene sono state girate soprattutto tra la provincia di Roma e di Latina, dove gli autori hanno deciso di premiare le località di Formello e poi Formia. Nel territorio di Formia le telecamere e gli attori sono entrati all’interno presso il Centro di Preparazione Atletica, che avrà un ruolo centrale nella fiction.

A Formello, invece, le scene si sono concentrate a riprendere gli studi legati alla Lux Vide. Altra località toccata fuori dal Lazio, inoltre, è la città di Ancona, con le riprese dentro il PalaIndoor.