Dove verrà celebrato a Tellaro il matrimonio di Annalisa e Francesco Muglia? Cosa sappiamo, ultime news

Tutto ormai è pronto e ufficiale per il matrimonio della cantante Annalisa, che dopo il successo discografico di “Mon amour” convolerà a nozze con Francesco Muglia. Il matrimonio si terrebbe nella località di Tellaro, frazione del Comune di Lerici e in provincia de La Spezia. Non si hanno però informazioni sulla chiesa dove, i due sposini, convoleranno in matrimonio il primo luglio.

I segreti sul matrimonio di Annalisa a Tellaro

Al momento, nessuna chiesa della frazione è stata prenotata per l’ambito matrimonio della cantante italiana. Anche nelle altre zone limitrofi, non ci sarebbe traccia del matrimonio dei due sposi. La chiesa, in tal frangente, ha detto come “sia tardi, ora, prenotare una cappella”, considerato come le nozze si svolgeranno nella giornata del primo luglio, ovvero un giorno troppo vicino per prepararsi adeguatamente al matrimonio dell’artista.

Cosa si nasconde dietro il matrimonio della cantante?

Anche se non prenotata una chiesa, il matrimonio potrebbe svolgersi ugualmente in altre maniere e soprattutto in altre location. Su questo punto, infatti, gli esperti di gossip ipotizzano come dietro la cerimonia ci sia un piano top secret, magari per far svolgere lo stesso matrimonio in una particolare location privata scelta dagli sposini.

Cosa è certo al momento sul matrimonio di Annalisa?

Per ora non c’è nulla di certo all’interno dello svolgimento di questo matrimonio, se non che avverrà all’interno del borgo di Tellaro. Sono gli stessi abitanti della zona a essere curiosi riguardo lo svolgersi di questo evento nella loro zona, cercando di capire dove avverrà per portare gli omaggi alla giovane cantante vestita di bianco. Al momento, però, nemmeno i residenti più informati riescono a carpire informazioni riguardo allo svolgimento di queste nozze all’interno del loro paese.

Si preannuncia quindi un matrimonio che, almeno al momento, rimarrà lontano dai riflettori. Un po’ come l’amore tra la stessa Annalisa e il manager Francesco Muglia, venuto fuori solo recentemente.