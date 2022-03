Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 17 marzo 2022: ospiti, temi e news sulla guerra in Ucraina

Come ogni giovedì, l’appuntamento su Rete 4 è con Paolo Del Debbio e il suo programma di approfondimento e attualità Dritto e Rovescio. Saranno tantissimi i temi che verranno affrontati, ma come si può immaginare buona parte della trasmissione sarà sulla guerra in Ucraina, con ultimi aggiornamenti e testimonianze di chi è al fronte.

L’intervista a Luigi Di Maio

Questa sera Paolo Del Debbio intervisterà il ministro degli esteri, Luigi Di Maio, sul conflitto in Ucraina, tra le ultime novità sull’andamento dei colloqui di pace e l’allerta dell’esercito. Ma non solo. Nel corso della puntata verranno approfonditi gli aspetti strategico-militari e verranno analizzate le figure di Putin e Zelensky e le loro azioni durante il conflitto. Ampio spazio, poi, a un’analisi sulle bugie diffuse dalla propaganda russa.

I temi di stasera

Non mancheranno collegamenti in diretta da Kiev e dalla Polonia, con aggiornamenti sui bombardamenti e sulla fuga dei profughi. Infine, un focus sul tema del gas per capire come la guerra influirà sui rincari e le relative conseguenze sulla nostra economica.

"La mia tragedia non è stata lasciare la casa, la mia tragedia è iniziata quando i miei due nipoti sono stati uccisi" La testimonianza di Elena a #Drittoerovescio pic.twitter.com/dQ9B5fU6BZ — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 10, 2022

Gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata di stasera: Giorgio Cremaschi, Andrea Ruggeri e Alessandra Moretti.