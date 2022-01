Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 20 gennaio 2022: temi, servizi e ospiti di stasera

Torna, come ogni giovedì che si rispetti, l’appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità condotto da Paolo Del Debbio. Il giornalista questa sera commenterà con l’infettivologo Massimo Galli, Beatrice Lorenzin e Alessandro Cattaneo tutte le regole per uscire velocemente dalla pandemia. Ci si chiederà se sia giusto o meno rivedere alcune norme: dal colore delle Regioni alle quarantene, fino ad arrivare ai tamponi obbligatori.

Dritto e Rovescio anticipazioni 20 gennaio 2022: servizi di stasera

Con Gianluigi Paragone e Gennaro Migliore si dibatterà di due temi delicati: il diritto dei no vax di restare a casa continuando a percepire il reddito di cittadinanza e del business dei tamponi, con prezzi alti e nuovi documenti che fanno capire come alcuni stiano lucrando sulla pandemia. Ma non solo. Durante la serata, con il prof Fabrizio Pregliasco si parlerà della polemica sui no vax, quelli che stanno intasando ospedali e terapie intensive, impedendo ai pazienti che hanno altre patologie di farsi curare. Per finire, con Gianfranco Librandi si parlerà di preti e comunità cattoliche che rifiutano il vaccino.