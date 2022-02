Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: servizi e temi, ospiti di stasera

Come ogni giovedì su Rete 4 sta per tornare l’appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità condotto da Paolo Del Debbio. Tanti i temi che verranno affrontati nel corso della puntata, così come saranno molti gli ospiti in studio e in collegamento: ma di cosa si parlerà? Cosa sarà al centro delle ore della diretta?

Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 24 febbraio 2022: temi di stasera

Questa sera si parlerà della crisi energica tra i venti di guerra e le conseguenti ripercussioni sulle bollette, benzina e rincari dei beni di prima necessità. E ancora, ampio spazio verrà dato alla situazione pandemica, con il possibile allentamento delle restrizioni nelle prossime settimane. Approfondimento, poi, sulle truffe tramite il superbonus del 110%, mentre una pagina sarà dedicata alle nuove testimonianze sui casi di violenze da parte delle baby gang, che sempre più stanno spaventando le città italiane.

Dritto e Rovescio: gli ospiti di giovedì 24 febbraio 2022

Tra gli ospiti della puntata: Alessandra Moretti, Maurizio Gasparri, Paolo Nugnes, Bianca Laura Granato, Gianfranco Librandi, Augusta Montaruli e Diana De Marchi.