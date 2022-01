Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 27 gennaio 2022: temi, servizi e ospiti di stasera

Torna, come ogni giovedì, l’appuntamento di Rete 4 con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità condotto da Paolo Del Debbio. Il giornalista questa sera commenterà con Andrea Roman e Clemente Mastella gli aggiornamenti sul fronte Quirinale, con gli occhi puntati sulle elezioni del Presidente della Repubblica.

Dritto e Rovescio 27 gennaio 2022: temi e ospiti di stasera in tv

Con Giovanni Donzelli, Antonio Razzi e Matteo Ricci questa sera si affronteranno altre tematiche, della più stretta attualità: si parlerà dell’aumento del costo della vita, della crisi affrontata dalle imprese e dello scenario internazionale, che lascia intravedere venti di guerra in Paesi vicini. Ma non solo. Durante la serata, con il Prof Matteo Bassetti, si analizzerà la diffusione dei contagi e dei ricoveri da Coronavirus con un’analisi delle teorie no vax più diffuse. E supportate da medici sospesi poi dall’Ordine.