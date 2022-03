Dritto e Rovescio, anticipazioni puntata 31 marzo 2022: aggiornamenti sulla guerra, temi, interviste e ospiti

Come ogni giovedì l’appuntamento su Rete 4 è con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione il giornalista Paolo Del Debbio. Come si può immaginare, inevitabilmente, gran parte della puntata di oggi sarà incentrata sulla guerra in Ucraina, sull’attacco russo che ormai da settimane va avanti, tra bombardamenti, case distrutte e famiglie in fuga.

L’evoluzione della guerra tra Ucraina e Russia

Questa sera, giovedì 31 marzo, Paolo Del Debbio ‘insisterà’ sulla guerra tra Ucraina e Russia. Focus sui primi spiragli di pace e spazio a un’analisi sulle reali intenzioni di Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Joe Biden. Ma non solo. La trasmissione si interrogherà sull’ipotesi di una guerra nucleare e sull’allargamento dei territori in lotta, che sta spingendo molti paesi come l’Italia a valutare l’aumento dei costi della spesa militari. Questo nonostante le obiezioni dei pacifisti, anche all’interno del nostro Parlamento.

Chi sono gli ospiti

Sono tanti, come sempre, gli ospiti che accompagneranno il conduttore nel corso della puntata, tra cui Elisabetta Gualmini e Giorgio Cremaschi.