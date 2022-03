Drive to Survive 4, quando esce, trama, trailer e anticipazioni della quarta stagione su Netflix

Drive to Survive 4, è in uscita la serie Netflix dedicata alla stagione di Formula 1 terminata a dicembre. In uscita il prossimo 11 marzo, vediamo insieme i dettagli dell’attesa serie.

Drive to survive 4, quando esce: trama e anticipazioni

A partire dal prossimo 11 marzo, sarà disponibile su Netflix la quarta stagione di Drive to Survive: la serie dedicata al mondo della Formula 1! Come i più appassionati ricorderanno, lo scorso anno è stato denso di emozioni, si è infatti concluso con un nuovo campione del mondo. Particolarmente attesa da tutti gli appassionati, la stagione di quest’anno dovrebbe documentare quanto è successo lo scorso anno nella Formula 1, portando lo spettatore dietro le quinte della competizione.

In particolare, i fan ricorderanno infatti che la scorsa annata è stata caratterizzata da numerose controversie e da un avvincente duello per il titolo tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, che ha poi visto tronfare — nell’ultimo giro dell’ultima gara — quest’ultimo. Manca davvero poco per godersi lo spettacolo, che ricordiamo sarà reso disponibile su Netflix a partire dall’11 marzo. Nel frattempo, è disponibile il trailer ufficiale.