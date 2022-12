Drusilla Foer, chi è il marito Hervè Foer: età, lavoro, come è morto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento della domenica con Domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Che oggi, in via eccezionale, andrà in onda in una versione ridotta: Mara Venier, padrona indiscussa del programma, accoglierà ospiti e telespettatori a partire dalle 14, poi poco prima delle 16 darà la linea all’Eurivision Junior Song Contest. Ciò non toglie, però, che anche oggi molti personaggi del mondo dello spettacolo si racconteranno a cuore aperto: tra di loro Drusilla Foer, che l’anno scorso abbiamo visto sul palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo e che da domani ritornerà su Rai 2 con il suo ‘Almanacco’.

Cosa sappiamo sul secondo marito di Drusilla Foer

Si chiamava, verbo declinato al passato perché purtroppo è morto, Hervé Foer, il secondo marito di Drusilla Foer, il personaggio creato da Gianluca Gori e che ha avuto prima successo sul web. Poi anche in televisione. Tra ironia, garbo, grande intelligenza. In un’intervista rilasciata a Verissimo Drusilla ha ricordato l’uomo e lo ha fatto con grande commozione: “Mi sento ancora sposa di Hervé Foer. Non è di famiglia, in effetti di Foer a Siena non ce n’è, il mio cognome da nubile è Gori. Foer è il cognome del mio ultimo marito, Hans de Foer. Ho tolto il ‘de’ perché mi dicono già che sono nobile. Lui appartiene al ramo belga della famiglia Dufour, quella delle caramelle, io sono tuttora madame Foer anche se lui non c’è più. Ci siamo conosciuti a New York e poi abbiamo vissuto a Bruxelles, un periodo bellissimo”. Che ora, però, fa parte del passato.

La morte

Nonostante la morte, Drusilla è ancora legatissima al suo secondo marito. Ha provato a conoscere altri uomini, a innamorarsi, ma lui è sempre lì, nel suo cuore. “Dopo un amore potente in tarda età, fatto di condivisione e partecipazione e sentimento, bisogna portare rispetto. Eppure, se mi corteggiano con insistenza e garbo, scatta l’occhiolino. Ho conosciuto un signore e abbiamo condiviso questa assenza dei nostri amati. Tuttavia, qualunque grande amore merita rispetto. Io sarò per sempre madame Foer” – ha detto ai microfoni della Toffanin. Drusilla Foer prima di conoscere il suo secondo marito aveva alle spalle già un matrimonio. E proprio su questo ai microfoni di Oggi è un altro giorno aveva detto: “avevo l’esigenza di andare via da casa. Era un texano terribile, un ex pugile un po’ spaccone, arrogante e mi ha tradito di continuo”. Nulla a che vedere, quindi, con Hervè, suo unico e grande amore, un industriale belga. Che ha conquistato il suo cuore.