Edy Angelillo: chi è, età, carriera, teatro, oggi, foto, chi è il marito, Instagram, genitori

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Edy Angelillo. Conosciamola meglio!

Chi è l’attrice Edy Angelillo

Edy Angelillo è nata a Venezia il 7 settembre del 1961 ed è una nota attrice di teatro, cinema e televisione. E’ figlia dei cantanti Franco & Regina e ha iniziato giovanissima a frequentare scuole di danza, recitazione e mimo. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 1979 come ragazze del mese nel programma Domenica In e come cantante incidendo il 45 giri Lontana e irraggiungibile/Senza confini. Da lì un successo dopo l’altro: è stata scelta da Maurizio Nichetti per interpretare il ruolo di ballerina nel Rataplan, poi ha partecipato a film di successo.

La partecipazione a Sanremo e le serie tv

Edy Angelillo nel 1984 ha affiancato Pippo Baudo nella presentazione del Festival di Sanremo, poi nel 1998 ha interpretato il personaggio di Irene nella prima stagione della serie tv di successo Un medico in famiglia. Successivamente è stata protagonista in altre fiction, tra cui Madri, Giorni di Leone. Poi, nel 2017 ha partecipato alla settima edizione di Tale e quale show su Rai 1.

Chi è il marito, figli

Non si sa molto sulla sua vita privata, ma sappiamo che è mamma di Andrea, un ragazzo adolescente.