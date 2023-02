Elena Barolo ha figli? Vita privata dell’ex velina di Striscia

È nota soprattutto per essere stata una delle veline del tg satirico in onda su Canale 5. Elena Barolo, infatti, ha debuttato giovanissima a Striscia la Notizia, insieme alla collega e amica Giorgia Palmas. Ma quell’esperienze le è servita come trampolino di lancio, perché ha poi proseguito cimentandosi come attrice di fiction.

Chi è Elena Barolo?

Elena Barolo è nata a Torino il 14 dicembre del 1982. Dopo il diploma al liceo classico si è iscritta all’Istituto europeo di Design. Nonostante a soli 20 anni ha debuttato su Canale 5 accanto a Giorgia Palmas, Elena non ha smesso di studiare. Ha frequentato il Cta di Milano e un preso parte anche a un corso per attori a Los Angeles.

Ha al suo attivo diverse partecipazioni a fiction tra le quali: Don Matteo 7, Un Natale per due, Il Bello delle donne, Centovetrine e tante altre ancora. Ma ha svolto spesso anche il ruolo di conduttrice e inviata in Festival internazionale del Tango, Donnavventura, il processo di Biscardi, Prova d’appello, Miss Universo, Agrigento.

Vita privata

Della vita privata di Elena Barolo si sa poco. La showgirl e attrice è restia a diffondere aspetti più personali della sua vita. Seppure si sa che è fidanzata da tempo con il sarto dei vip, Alessandro Martorana con il quale sembra sia pronta a convolare a nozze. Martorana ha 49 anni ed è nato a Torino, è noto per il suo impegno nel mondo della moda per quanto si tratti di un sogno che è riuscito a raggiungere tardi, intorno ai 30 anni grazie all’incontro con Lapo Elkan. I due sono fidanzati ormai da oltre nove anni, nonostante la notevole differenza d’età si tratta di una coppia molto affiatata.

Instagram

Elena Barolo ha un profilo Instagram, elenabarolo , sul quale conta 274.00 follower. Sono ben oltre 5 mila i post che l’attrice ha pubblicato. Si tratta soprattutto di immagini che la ritraggono in momenti di svago e lavoro.