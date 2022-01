Elena di Amici 2021: chi è, età, canzoni, chi è il fidanzato, LDA, altezza, Instagram

La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare ed Elena è una delle cantanti che è riuscita a conquistarsi l’ambito banco. La giovane, voluta da Rudy Zerbi, ha vinto la sfida contro un allievo della Pettinelli ed è entrata a tutti gli effetti nella scuola più famosa d’Italia. Ma conosciamola meglio!

Elena di Amici 2021: chi è, età, di dov’è, LDA

Elena Manuele è una nuova allieva di Amici, il talent show di successo di Canale 5. Classe 2002, è nata a San Gregorio di Catania: ha 19 anni, ma non abbiamo informazioni sulla sua data di nascita esatta. Sappiamo che ha una sorella maggiore, che ha frequentato il Liceo linguistico e che ha sempre nutrito una grande passione per la musica. Ha iniziato a suonare il pianoforte a 12 anni, poi ha partecipato a Sanremo Young e ora ci riprova ad Amici: d’altra parte con la sua voce ha stupito tutti!

Elena di Amici 2021: chi è il fidanzato, il rapporto con LDA

Elena attualmente è single, ma pare che in passato abbia avuto un flirt con LDA, Luca D’Alessio, altro allievo della scuola di Amici. Tra i due la complicità c’è: nascerà una nuova storia d’amore? LDA ha raccontato di aver conosciuto la bella Elena ai casting, di averla invitata a casa e di aver scritto per lei un inedito, eppure gli abbracci tra i due non mancano: c’è qualcosa di più dell’amicizia?

Elena di Amici 2021: Instagram

Elena ha un profilo Instagram e con l’account @elenamanuele vanta oltre 39 mila followers.