Elena di Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram, Ottavio

Torna l’imperdibile appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne. Oggi al centro dello studio Elena, una delle corteggiatrici che aveva deciso di frequentare Armando. Dopo la storia giunta al capolinea, ora la bella donna si sta concentrando su Ottavio, un nuovo cavaliere del parterre maschile.

Elena di Uomini e Donne: età, lavoro, Ottavio

Elena è una bellissima ragazza mora ed è una nuova dama del parterre femminile. La bella Elena ha stregato Armando Incarnato, uno dei cavalieri più discussi di sempre, ma tra di loro la storia è giunta al capolinea ancora prima di iniziare. Ora, dopo la frequentazione con Diego, sta conoscendo Ottavio, un nuovo cavaliere del parterre. Sarà la volta buona?

Chi è Ottavio di Uomini e Donne

Ottavio ha 40 anni, vive in provincia di Roma ed è un nuovo cavaliere di Uomini e Donne. Ha raccontato di essere un uomo molto dinamico, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e spera di trovare sotto i riflettori l’amore. Non è mai stato sposato, non ha figli e ha avuto diverse convivenze. Cerca una donna indipendente, con carattere forte.