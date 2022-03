Elena di Uomini e Donne del Trono Over: chi è, età, vita privata, lavoro, Stefano

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Tra le nuove dame del parterre femminile anche Elena, conosciamola meglio!

Chi è Elena di Uomini e Donne

Elena è una nuova dama del parterre femminile di Uomini e Donne. Di lei abbiamo poche informazioni: è una bella donna bionda, sappiamo che è napoletana, ma nulla sua sua vita privata e sul suo lavoro. Sicuramente, impareremo a conoscerla durante il suo percorso nel dating show di Canale 5.

Elena, seppur da poco nel programma, ha deciso di conoscere e frequentare Luigi, anche lui napoletano: dopo qualche uscita, tra i due le cose non sono andate bene. Forse per incomprensioni e poca complicità? Ora Elena ha intenzione di frequentare Stefano, ormai ex cavaliere di Gemma.