Elena Morali rifatta: quanti e quali ritocchi ha fatto e come era prima della chirurgia estetica

Elena Morali, showgirl di “La Pupa e il Secchione“, ha attirato l’attenzione per i tanti ritocchi estetici che ha fatto ultimamente. Nonostante abbia detto di non essersi rifatta niente, tanti sostengono che il cambiamento è evidente e può lasciare indifferenti. I più curiosi cercano di capire quali siano i ritocchi per fare un confronto tra il prima e il dopo. Vediamoli insieme!

Cosa si è rifatta Elena Morali?

Nonostante le dichiarazioni della showgirl, durante la partecipazione a “L’Isola dei Famosi” i fan hanno fatto notare che era evidente che si fosse rifatta il seno e i più attenti hanno notato anche qualche ritocco in viso. Elena Morali però dopo il programma ha voluto, categoricamente, smentire tutto dicendo che durante “L’Isola dei Famosi” ha perso una taglia e mezzo date le condizioni fisiche in cui era sottoposta.

“Ho perso una taglia e mezza. Secondo alcuni mi sarei rifatta il seno ma non è così. La cosa più assurda è che alcuni sostengono che mi sia rifatta pure un’operazione per ingrandire gli occhi!”

L’operazione agli occhi è senza dubbio una follia ma qualche dubbio riguardo interventi estetici a naso e labbra sono più che leciti, altrimenti fa un buon utilizzo di photoshop! Vediamo le foto.

Foto prima e dopo

Ecco come si presentava all’inizio la soubrette:

Ed ecco come appare adesso Elena Morali: voi notate differenze?