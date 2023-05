Eleonora Abbagnato, chi sono i figli: età, oggi, vita privata

Eleonora Abbagnato è una ballerina e attrice italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. La ballerina è sposata con Federico Balzaretti ed è un vero e proprio successo italiano. Oggi andrà in onda la replica della sua intervista insieme alla figlia a Verissimo, il salotto pomeridiano del fine settimana condotto come sempre da Silvia Toffanin. Sapete chi sono i suoi figli? Ve lo raccontiamo noi!

Chi sono i figli di Eleonora Abbagnato

Eleonora Abbagnato ha conosciuto l’amore della sua vita, l’ex calciatore Federico Balzaretti nel 2008. Tra loro è nato un grande amore fin dai primi mesi. Così, il 13 giugno del 2011 sono convolati a nozze nella Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni di Palermo. Insieme, hanno dato alla luce due figli: nel 2012 è nata Julia, che oggi ha 11 anni e nel 2015 di Gabriel, che ha 8 anni. Lei e il marito si amano tantissimo. La ballerina ha dichiarato più volte: “È un uomo e un papà meraviglioso, lo sposerei ogni mese”.

La famiglia allargata

Quella di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti è una bellissima famiglia allargata, infatti vivono tutti insieme a Roma anche con le figlie del marito avute dalla precedente relazione: Lucrezia e Ginevra e hanno rispettivamente 17 e 14 anni. Sappiamo che il calciatore ha avuto una storia particolare e gli è stato dato l’affidamento esclusivo. Ha raccontato: “Federico mi ha detto sin dal primo momento che la priorità erano le sue figlie. All’inizio ero guardinga. Poi le ho cresciute come se fossero mie”. Anche se non le piace molto, la piccola la chiama mamma. La madre biologica? Di lei non si sa nulla, sappiamo soltanto che non le vede mai. In più di un’occasione Eleonora ha detto: “Lei aveva altro da fare” in modo provocatorio. Ecco un dolcissimo scatto della famiglia al completo:

Cosa vogliono fare Julia e Gabriel da grandi?

La piccola Julia ha circa dieci anni e ha già le idee molto chiare: vuole diventare una ballerina professionista, anzi, lo è già. Lei è praticamente nata in teatro e già si esibisce con la madre. Ha anche una grande passione per la musica e per la moda. La madre la elogia spesso in pubblico dicendo che già si comporta da professionista a teatro e ha un’ottimo orecchio, oltre ad un gran talento nel ballo. Gabriel, invece, vuole seguire le orme del padre: gioca sempre a pallone ed è molto bravo nella squadra di calcio in cui gioca.