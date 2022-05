Eleonora Brunacci: chi è, età, figli, matrimonio, lavoro, Mariano di Vaio, Verissimo

Ultima e imperdibile puntata di Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Tantissimi gli ospiti che anche oggi, sabato 28 maggio, si racconteranno a cuore aperto, tra vita privata e carriera, ai microfoni della padrona di casa, Silvia Toffanin. Lei che con la sua empatia e sensibilità sa bene cosa dire, come supportare, come toccare argomenti anche delicati. Tra gli ospiti anche la moglie del modello Mariano Di Vaio, Eleonora Brunacci, conosciamola meglio!

Chi è la moglie di Mariano Di Vaio, Eleonora Brunacci

Eleonora è nata a Perugia il 23 Giugno del 1988, sotto il segno zodiacale del Cancro. Fin da bambini le piaceva tanto lo studio e soprattutto aiutare gli altri. Così data questa sua passione e l’interesse per le cause comuni ha intrapreso il percorso di studi di giurisprudenza. Laureandosi con il massimo dei voti è poi diventata un ottimo avvocato. Ha iniziato poi a lavorare in uno studio legale ma il successo del marito le ha decisamente stravolto la vita.

Da avvocato al settore fashion

Per stare al passo con il successo del marito ha dovuto cambiare qualcosa nella sua vita. Ha lasciato infatti lo studio legale dove lavorava e si è dedicata a un progetto, insieme al modello, nel settore fashion. Stiamo parlando del loro e-commerce Nohow, molto importante e soprattutto famoso. Un portale attraverso il quale è possibile comprare tutte le tendenze della moda del momento. Eleonora, nonostante abbia sacrificato il suo lavoro, non ha abbandonato la sua passione. Anzi, lavora nel settore legale e amministrativo della società mentre il marito si occupa della parte pratica e creativa.

La storia d’amore con Mariano Di Vaio

Su Vanity Fair, Eleonora racconta che all’inizio il modello non le interessava per niente.

“Mi ha corteggiata a lungo. Avevamo amici in comune e ci siamo conosciuti ad un compleanno. (…) Mariano ha iniziato una corte serrata che è durata quasi nove mesi. A me lui non interessava, a dire la verità uscivo da un’altra storia e in quel momento non mi interessava proprio avere legami“.

Poi lui ha iniziato ad allontanarsi e lei ha capito che in realtà non riusciva a starne senza. Sicuramente la bellezza ha fatto la sua parte ma in realtà non le importava molto. Si è innamorata della sua determinazione e dei loro valori condivisi in un modo che non aveva mai conosciuto.

Il blog di Mariano e la loro vita cambiata

Ai tempi Mariano Di Vaio non era ancora famoso. I due non si sarebbero mai immaginati che la loro vita sarebbe cambiata così tanto. Il modello studiava recitazione e lei giurisprudenza. L’esperienza di Mariano in America gli aveva aperto gli occhi però sull’importanza del blog. Così ne aveva aperto uno e da lì è iniziato tutto.

I figli di Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio

Insieme hanno quattro figli. La famiglia è sempre stato uno dei valori che più avevano in comune. Il più grande è nato nel 2016, Nathan Leone. Poi nel 2018 Leonardo Liam. Un anno dopo Filiberto Noah e poi la piccola Mia Annabelle.

Instagram

Il profilo Instagram di Eleonora è seguitissimo, conta più di un milione di follower.