Eleonora, chi è la nuova corteggiatrice di Luca Salatino a Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram

E’ iniziato il nuovo percorso di Luca Salatino, ex corteggiatore di Roberta, ora tronista di Uomini e Donne al fianco di Matteo Ranieri. Per lo chef e pugile romano sono arrivate le prime corteggiatrici, ma lui è stato subito colpito da Eleonora. Conosciamola meglio!

Eleonora, chi è la corteggiatrice di Luca a Uomini e Donne

Eleonora è una giovanissima ragazza, ha 24 anni e si è messa in gioco. Vuole trovare l’amore e ha pensato di farlo in televisione andando a corteggiare a Uomini e Donne, dating show di Canale 5, Luca, ora nuovo tronista. Sarà lei la volta buona per lo chef di Roma, che ha fatto divertire tutti durante il suo vecchio percorso da corteggiatore? Luca, d’altra parte, non ha nascosto l’interesse. ‘E’ una bella ragazza, io vado a sensazioni, emozioni. Come se gli incastri andassero bene. Come prima uscita mi fa strano avvicinarmi così, abbracciarla’.