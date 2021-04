Eleonora Daniele: chi è, età, carriera, chi è il marito, figlia, Instagram

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Canzone segreta lo show in onda questa sera, venerdì 9 aprile, su Rai 1. Tra gli ospiti anche Eleonora Daniele.

Eleonora Daniele: chi è, età, carriera

Eleonora Daniele è nata a Padova il 20 agosto 1976. Si è laureata nel 2013 in Scienze della Comunicazione alla Lumsa a Roma e dal 2012 è iscritta all’Ordine dei giornalisti come praticante, diventando professionista nel 2016. La sua prima esperienza televisiva risale al 2001 quando appare come figurante nel programma La sai l’ultima?. Eleonora ha anche partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello. Nel 2002 ha invece debuttato come attrice nel mondo della serie televisiva e nel 2004 come conduttrice televisiva nel programma Unomattina. Dal 2013 conduce Storie Vere, programma che a partire dal 2017-2018 è stato rinominato Storie Italiane.

Eleonora Daniele: la vita privata, chi è il marito

Eleonora Daniele è sempre stata molto riservata. Sappiamo che un suo ex fidanzato storico è Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio e direttore marketing di una celebre compagnia cinematografica. Nel 2002 la bella Eleonora ha conosciuto il vero amore, Giulio Tassoni e dopo 16 anni di relazione hanno deciso di sposarsi.

Eleonora Daniele: curiosità