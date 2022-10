Eleonora di Uomini e Donne: chi è, cosa fa, lavoro, Giuseppe, Instagram

Uomini e Donne. Anche oggi va in onda, come sempre, un’altra sensazionale puntata in compagnia del salotto di Maria De Filippi, con tante nuove scoppiettanti novità. Ecco cosa è successo oggi in puntata.

Eleonora se la prende con Giuseppe

Eleonora è una donna bionda, attraente, avvenente e molto loquace, che oggi in studio ha avuto da dire con Giuseppe, un altro personaggio del trono over che stava frequentando. Il motivo? Giuseppe ha deciso di cambiare ”trono” potremmo dire, cioè di corteggiare Federica, e quindi di lasciare appese tutte le conoscenze che stava portando avanti. Ora, le cose si complicano, perché l’uomo non si è attirato le simpatie di Tina e Gianni.

Le polemiche in studio

Intanto Eleonora ha giudicato scorretto il suo comportamento, perché stavano conoscendosi e la loro storia era anche a buon punto. Ad ogni modo, lei non l’ha presa benissimo, e quindi ha deciso di rompere ogni legame. Anche perché secondo Eleonora Giuseppe avrebbe voluto conoscere solo lei. Ma lui ha prontamente risposto: ”Sono qua pere conoscere, non ho ancora le idee chiare.”