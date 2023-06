Eleonora Geria, chi è la scrittrice: età, carriera, figli, libri, Un senso di te

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Patrizia Rossetti e Ricky Gianco, anche la scrittrice Eleonora Geria, ora in libreria con ‘Un senso di te’. Lei si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore.

La storia vera di Eleonora Geria nel romanzo ‘Un senso di te’

Eleonora Geria è laureata in scienze politiche, è specializzata in tecniche di comunicazione e mamma di tre figli. Lei, come spiegherà anche oggi ai microfoni di Rai 1 nel salotto di Serena Bortone, ha scritto questo libro per permettere al suo primogenito Nicola, nato sordo, di ritrovare se stesso. E di farlo proprio attraverso quel racconto e quei due genitori che si sono fatti ‘portavoce’ di tutte le decisioni. Il romanzo, il suo primo, pubblicato da La Corte Editore, è in libreria dal 19 maggio ed è un libro toccante, la storia vera di una madre e di un figlio sordo. Che ha saputo ascoltare con il cuore. È la storia di una mamma che ha cercato di aiutare un figlio con difficoltà, tra ospedali, dottori, diagnosi. È la storia di una diversità che diventa ricchezza.

Chi è il marito, vita privata

Eleonora Geria ha un marito, stando anche alle foto che pubblica sui social. Lei è felice al fianco di Luigi Fantozzi, nella vita un dottore, uno specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva con due studi a Roma. Ed è proprio nella Capitale che i due, insieme ai loro tre figli, vivono. Complici, affiatati e innamorati come non mai.

Instagram di Eleonora Geria

Eleonora Geria ha un profilo Instagram e con l’account @ele_geria vanta oltre 5.000 followers, destinati sicuramente ad aumentare. Sui social, come tutti, condivide scatti della sua quotidianità e sono molte le foto con il marito e i figli.