Eleonora Giorgi: chi è, età, carriera, vita privata, figlio, marito, Instagram, nonna di Gabriele

Dopo l’emozionante puntata di ieri, l’appuntamento della domenica su Canale 5 è con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Da Silvia Toffanin arriveranno i neo genitori Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che racconteranno le loro emozioni insieme a quelle della nonna Eleonora Giorgi.

Chi è Eleonora Giorgi: film, carriera

Eleonora Giorgi è nata a Roma il 21 ottobre del 1953 da una famiglia di origini inglesi e ungheresi. Dopo essere apparsa nel film Roma di Federico Fellini, ha debuttato come attrice protagonista nel 1973 in Storia di una monaca di clausura, film del genere erotico-conventuale. Ha recitato in diversi film di successo: non solo ruoli nelle commedie sexy ma anche nei film drammatici. Negli anni ’90 e 2000 Eleonora Giorgi si è concentrata maggiormente sulla televisione, dove ha preso parte a diversi sceneggiati di successo e ha anche proseguito la sua attività di conduttrice radiofonica. Nel 2018 ha partecipato al programma Ballando con le stelle e alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel 1982 la sex-symbol degli anni ’70 ha vinto il David di Donatello per il film Borotalco.

Chi è il marito, figli e vita privata

Eleonora Giorgi nel 1979 ha sposato l’editore Angelo Rizzoli. Nel 1980 è nato il figlio Andrea. La coppia ha divorziato nel 1982, dopo lo scandalo P2 a causa del quale Rizzoli è stato arrestato. L’attrice nel 1982 ha avuto un breve flirt con l’attore Warren Beatty. Dopo la separazione da Rizzoli, la Giorgi si è legata sentimentalmente all’attore Massimo Ciavarro. I due si sono sposati nel 1993 e hanno un figlio, Paolo Ciavarro. Dopo il divorzio nel 1996, l’attrice ha avuto una lunga relazione con il romanziere Andrea De Carlo.

Il nipotino Gabriele

Eleonora Giorgi da poco è diventata nonna di Gabriele, il bimbo nato dall’amore tra suo figlio, Paolo Ciavarro, e la compagna Clizia Incorvaia.

Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @eleonoragiorgiofficial vanta oltre 76 mila followers.