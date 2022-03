Eleonora Valli, chi è il compagno Luca Babbini: età, lavoro, figli, Instagram

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il programma condotto da anni da Silvia Toffanin. Dopo l’emozionante intervista a Rula Jebreal e il racconto dell’ex calciatore (portiere) Walter Zenga, la padrona di casa lascerà spazio alla storia di tre sorelle e influencer, Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli. Conosciamo meglio il compagno di Eleonora, Luca Babbini.

Chi è il compagno di Eleonora Valli

Eleonora Valli, seppur giovanissima, è mamma di due splendidi bambini, Carlo Alberto e Ludovica Allegra. I due sono nati dall’amore con Luca Babbini, che sembrerebbe essere un grande appassionato di fitness. Eleonora e Luca, tra l’altro, si sarebbero incontrati e innamorati sul lavoro. Ora sono una famiglia felice e gli scatti che condividono sui social lo dimostrano!

Chi è Eleonora Valli

Eleonora Valli è nata nel 1994 a Bologna, come le sorelle: dopo il diploma, si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, senza però completare gli studi. Ha prima aiutato la mamma e la nonna nel negozio di oggettistica, poi ha lavorato come commessa per una grande azienda, della quale ne è diventata in seguito visual merchandisier. Qui avrebbe incontrato l’uomo della sua vita, Luca.

Instagram

Su Instagram Luca con l’account @luca_babb vanta oltre 12 mila followers.