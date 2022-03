Eleonora Valli, chi è la sorella di Beatrice e Ludovica: età, figli, chi è il compagno, Instagram

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il programma condotto da anni da Silvia Toffanin. Dopo l’emozionante intervista a Rula Jebreal e il racconto dell’ex calciatore (portiere) Walter Zenga, la padrona di casa lascerà spazio alla storia di tre sorelle e influencer, Beatrice, Ludovica ed Eleonora Valli.

Chi è e che lavoro fa Eleonora Valli

Eleonora Valli ha un cognome noto a chi segue Uomini e Donne ed è attivo sui social. Sì, perché è la sorella di Beatrice e Ludovica, entrambe noto influencer ed ex volti della trasmissione di Canale 5 di Maria De Filippi. Eleonora è la sorella maggiore, quella che è stata più lontana rispetto alle altre dal mondo del gossip e del piccolo schermo. Ma in realtà, è molto attiva sui social, soprattutto tra le giovani mamme per via dei post e delle storie che pubblica.

Cosa sappiamo su Eleonora

Eleonora Valli è nata nel 1994 a Bologna, come le sorelle: dopo il diploma, si è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, senza però completare gli studi. Ha prima aiutato la mamma e la nonna nel negozio di oggettistica, poi ha lavorato come commessa per una grande azienda, della quale ne è diventata in seguito visual merchandisier.

Chi è il compagno Luca Babbini, figli

Eleonora Valli, seppur giovanissima, è mamma di due splendidi bambini, Carlo Alberto e Ludovica Allegra. I due sono nati dall’amore con Luca Babbini, che sembrerebbe essere un grande appassionato di fitness. Eleonora e Luca, tra l’altro, si sarebbero incontrati e innamorati sul lavoro. Ora sono una famiglia felice e gli scatti che condividono sui social lo dimostrano!

Instagram

Come le sorelle Beatrice e Ludovica, anche Eleonora è seguitissima sui social. Con l’account @vallieleonora_ vanta oltre 300 mila followers.