Eleonora Vallone: chi è, età, carriera, oggi, genitori, marito, incidente, foto e Instagram

Come ogni giorno, torna l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Eleonora Vallone, l’attrice e giornalista italiana che si racconterà a cuore aperto: dai successi al periodo buio dell’incidente, fino alla rinascita.

L’esordio come pittrice e il successo al cinema di Eleonora Vallone

Eleonora Vallone è nata a Roma il1 febbraio del 1953 ed è una nota attrice e giornalista, figlia di Raf Vallone ed Elena Varzi, la donna ha esordito come pittrice ed è stata definita ‘cubo futurista’, poi come attrice di cinema, di teatro e di televisione. Ma non solo. È anche autrice di testi musicali, di intrattenimento ed è una giornalista e collaboratrice di giornali quotidiani e settimanali, che si occupa di attualità, cinema, sport, nautica, rubriche radiofoniche.

La passione per la ginnastica in acqua, Gym Nuoto

Pioniera e insegnante di ginnastica in acqua, Eleonora ha fondato la prima scuola in Italia per istruttori di acqua gym e ha brevettato il metodo GymNuoto e GymSwim. Tra l’altro, è anche l’ideatrice della moda salutistica in neoprene con il marchio EV.

L’incidente di Eleonora Vallone

Eleonora Vallone ha sì una carriera brillante alle spalle, ma ha dovuto fare i conti anche con una tragica esperienza. E con un tragico incidente stradale nel 1984 in cui si ruppe tutte le ossa. Ed è proprio lì, in quel momento, che è nata la volontà di creare Gym Nuoto.

La conduzione di Sanremo

Eleonora Vallone ha anche condotto Sanremo nel 1981 con Claudio Cecchetto e Nilla Pizzi. Oggi, invece, è la direttrice artistica del primo festival cinematografico dedicato all’Acqua, cioè l’AcquaFilmFestival.

Chi è il marito, figlio

Eleonora Vallone è la sorella maggiore di due gemelli, l’attore Saverio e la cantante Arabella. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma sappiamo che ha un figlio, Luca Gualdi, che nella vita è un medico.