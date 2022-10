Eliana Michelazzo, chi è l’ex amica Pamela Perricciolo: età, agenzia, ultime news, il caso Mark Caltagirone, Instagram

Pamela Pericciolo è l’ex amica di Eliana Michelazzo, entrambe ex manager di Pamela Prati e con la pesanti accuse di aver raggirato la famosa showgirl del “Bagaglino” sul caso di Mark Caltagirone.

L’ex manager della celebrità sarda, parteciperà oggi alle ore 16.30 a Verissimo, dove risponderà alle dichiarazioni della Prati all’interno della Casa del GF Vip.

L’ex amica di Eliana Michelazzo e la loro agenzia per Vip

Di Pamela Pericciolo sappiamo ben poco (nemmeno l’età)ve , se non che fosse grande amica Eliana Michelazzo, tenesse un’agenzia di celebrità con lei e soprattutto fosse la manager di Pamela Prati. La donna è molto brava a tenere molta riservata la sua vita privata, soprattutto perchè tiene i profili social rigorosamente privati. Sappiamo come sia una donna forte, determinata e combattiva, rinominata nell’ambiente televisivo come “Donna Pamela”.

Con Eliana era la titolare dell’agenzia Aicos Management, salita agli onori delle cronache per numerosi scandali che l’hanno coinvolta. Spesso ospite di Barba D’Urso su Canale 5, ha avuto come assistiti Federica Benincà, Angelo Sanzio, Milena Miconi e Georgette Polizzi.

Il caso di Mark Caltagirone

Pamela Prati l’ha accusata pubblicamente, insieme a Eliana Michelazzo, di averla raggirata sulla reale esistenza di Mark Caltagirone. Un situazione che non solo è stata ripresa negli studi di Barbara D’Urso, ma ha anche prodotto querele delle due ex manager per difendersi dalle accuse della showgirl sarda.

Dopo lo scandalo del “Pamela-Gate” legato alle vicende di Mark Caltagirone, molti dei suoi assistiti l’hanno lasciata: Pamela Prati, poi seguita da Rosa Perrotta e successivamente Emanuele Trimarchi. Tutti con la pesante accusa di un comportamento poco professionale dell’agenzia verso i propri assistiti televisivi.

Dove la troviamo su Instagram?

Non essendo un personaggio televisivo di punta, la donna risulta introvabile su Instagram. Al momento, è presente solamente una fan page @lebimbedellaperricciolo, seguito da quasi 200 followers.