Elisa Angius, chi è l’allieva de Il Collegio 7: età, di dov’è, fidanzato, foto e Instagram

Il Collegio 7. Riaprono i cancelli del collegio più famoso targato rai e, per la prima volta in questa settima edizione, i protagonisti saranno catapultati in un’altra epoca, precisamente nel 1958. Un’epoca di grandi cambianti dopo la Seconda Grande Guerra. Tra i protagonisti, c’è anche Elisa Angius. Ecco cosa sappiamo di lei.

Chi è Elisa Angius

Elisa Angius ha 15 anni, è nata a Cagliari e dovrà essere “rieducata” nel Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. Un carattere “potente”. E’ generosa e leale con chi le è amico. Così l’ha definita sua mamma.

“Mi chiamo Elisa e ho 15 anni – racconta la giovane cagliaritana – posso sembrare una statua di ghiaccio, però poi alla fine mi sciolgo. Dicono che sono antipatica ma per me non è vero. Tendo ad essere diffidente e scontrosa, specialmente nella fase iniziale della conoscenza con gli altri”.

Diffidente e scontrosa: ecco come si definisce

Nell’ultimo anno Elisa ha fatto 53 assenze a scuola: “Non riuscivo più a andarci – racconta – perché i miei compagni mi stavano antipatici”. La 15enne vuole entrare nel Collegio con la speranza che possa aiutarla a diventare un po’ meno sgarbata: “Spero di riuscire a contare fino a 3 prima di rispondere male”, ha confessato.

Insomma una studentessa diffidente e un po’ scontrosa. Elisa manifesta un caratterino niente male!

Instagram

Su Instagram si chiama @elisaangiius e conta già 13mila follower.

