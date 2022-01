Elisa Anzaldo: chi è, età, vita privata e curiosità sulla nuova conduttrice del TG1

Nuovo volto (non così sconosciuto) al TG1 perché Elisa Anzaldo da qualche settimana è la nuova conduttrice e sono in molti a chiedersi chi sia la giornalista. Molti i curiosi, che hanno solo voglia di scoprire qualcosa di più su di lei.

Elisa Anzaldo, chi è la nuova conduttrice del TG1: età e carriera

Elisa Anzaldo è nata a Catania il 14 ottobre del 1966 ed è una nota giornalista e conduttrice, ora volto del TG1. E’ giornalista professionista dal 1995 ed è entrata in Rai dopo aver lavorato per emittenti locali: nelle edizioni 2006-2007 e 2007-2008 ha condotto Unomattina, nella parte giornalistica e dal settembre del 2008 è passata alla conduzione del TG1 della notte. Il 25 maggio del 2011, però, in polemica con il direttore Augusto Minzolini, Elisa ha annunciato il suo ritiro da conduttrice del TG1: ha contestato il fatto che questo violerebbe gli elementari doveri dell’informazione pubblica, come l’equilibrio, la correttezza, l’imparzialità e la completezza. Dal 2013, però, è ornata alla conduzione e dal 17 gennaio del 2022 è di nuovo al TG1, dove conduce l’edizione delle 20.

Elisa Anzaldo: chi è il marito della giornalista, vita privata

La giornalista nel 2003 ha sposato il magistrato Fabrizio Gandini. I due si sono conosciuti quando entrambi si occupavano, per le rispettive professioni, del delitto di Cogne.