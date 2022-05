Elisa Toffoli: chi è, età, carriera, vita privata, marito, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento con Domenica In, in onda oggi Domenica 8 maggio su Rai 1! Come sempre alla conduzione del programma ci sarà Mara Venier, pronta a raccontare vita, morte e miracoli — si fa per dire — degli ospiti presenti in studio.

Moltissimi i volti noti dello spettacolo e non solo che si avvicenderanno nel corso di questa imperdibile puntata! Presente tra gli altri anche la celebre cantante Elisa Toffoli, conosciamola meglio!

Elisa: biografia e carriera

Elisa, all’anagrafe Elisa Toffoli, è nata a Trieste il 19 dicembre del 1977, ma è cresciuta a Monfalcone. Il successo in ambito discografico per Elisa è arrivato a 19 anni, ma la notorietà al grande pubblico a 23 anni quando ha vinto al Festival di Sanremo 2001 con la canzone Luce (tramonti a nord est).

Nel corso della sua brillante carriera la cantante ha avviato progetti anche in qualità di regista di videoclip, attrice teatrale, fotografa, doppiatrice e scrittrice. E’ inoltre una delle poche cantautrici italiane a scrivere la maggior parte dei suoi brani in inglese.

In oltre 20 anni di carriera, dopo la realizzazione di 10 album in studio, 6 compilation, 2 album dal vivo, 5 album video, 51 singoli e video musicali, Elisa ha venduto oltre 5,5 milioni di dischi certificati da M&D e FIMI.

È davvero difficile racchiudere in poche righe le numerose collaborazioni artistiche e le esperienze musicali intraprese dalla talentuosa Elisa. È indubbio che la sua sia una carriera a dir poco sfavillante e colma di successi! Come testimonia peraltro il secondo posto ottenuto quest’anno a Sanremo con il brano: ‘O forse sei tu’.

Vita privata

Elisa è sposata con Andrea Rigonat. La coppia ha due figli: Emma Cecile, nata il 22 ottobre del 2009, e Sebastian, nato il 20 maggio del 2013.

Curiosità

Nel 2013 il brano Ancora qui, colonna sonora del film di Quentin Tarantino Django Unchained, scritta da Elisa e composta da Ennio Morricone, ha fatto parte delle settantacinque canzoni tra cui sono state scelte quelle candidate all’Oscar alla miglior canzone originale.

Elisa ha cantato anche in spagnolo, francese, sloveno e curdo.

Dal 2015 al 2017 ha partecipato come direttore artistico al programma Amici di Maria De Filippi. Nel 2018, invece, come giudice membro della commissione esterna.

Social

Elisa è molto attiva sui social: condivide con i propri fan numerosi momenti della sua vita e degli stralci musicali che non possono mai mancare! Il suo profilo Instagram vanta la bellezza di 1.6 milioni di follower!