Elisa Di Eusanio, chi è l’attrice di Doc nelle tue mani: età, carriera, marito, figli, foto, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Elisa D’Eusanio, una delle attrici di Doc nelle tue mani, fiction di successo di Rai 1.

Elisa Di Eusanio, chi è l’attrice di Doc nelle tue mani 2: età, carriera

Elisa Di Eusanio è nata a Teramo il 12 agosto del 1980 ed è una nota attrice. Dopo il diploma al liceo classico, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’arte: nel 1998 ha frequentato la scuola di Teatro Spazio tre della sua città, poi si è trasferita a Roma dove è stata ammessa all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro e l’esordio al cinema è arrivato con Come tu mi vuoi, dove il regista Volfango De Biasi l’ha scelta per il ruolo di Sara. Nel 2017, invece, è stata scelta da Carlo Verdone per Benedetta Follia e ora è nel cast della fiction di Rai 1 Doc nelle tue mani.

Elisa Di Eusanio: chi è il marito, figli e vita privata

Non abbiamo informazioni sulla vita privata dell’attrice, che nella fiction di Rai 1, Doc nelle tue mani, interpreta Teresa Maraldi.