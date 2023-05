Elisabetta Canalis, chi è il fidanzato Georgian Cimpeanu: età, foto e Instagram

Elisabetta Canalis è tornata ad amare, facendosi cogliere dai paparazzi insieme al suo nuovo compagno, Georgian Cimpeanu. L’ex velina sarebbe stata colta in flagrante con il suo nuovo fidanzato per le strade di Los Angeles, con i fotografi che l’hanno immortalata “mano nella mano” con la sua new entry amorosa. Georgian è lo storico istruttore di kickboxing della showgirl sarda, in un amore che sarebbe sbocciato proprio tra pugni e calci dentro il quadrato del ring.

Elisabetta Canalis si è fidanzata con il suo istruttore di kickboxing

Elisabetta già da un anno si faceva immortalare intenta a pratica kickboxing, arrivando a combattere anche un incontro. Dietro l’impegno sportivo della ragazza, sempre più appassionata della disciplina marziale, ci sarebbe stato però l’amore segreto verso il suo istruttore Georgian Cimpeanu, in una relazione che forse chiarisce l’allontanamento dal suo ex marito. Una storia d’amore fatta di rumors, poichè delle relazioni della Canalis si parlava da mesi, ma che solo oggi emerge agli occhi dei giornali.

Georgian dopo Brian Perri

Come hanno fatto notare i tabloid di gossip italiani e internazionali, Georgian Cimpeanu chiude definitivamente la storia di Elisabetta Canalis con Brian Perri, il suo ex marito medico e padre della figlia Skyler Eva. Della crisi amorosa tra Elisabetta e il dottor Perri, si parlava da mesi, con la showgirl che addirittura era arrivata a non pubblicare più foto col proprio marito. Una condizione che aveva portato a far insospettire i fan, temendo come nella coppia si fossero palesati delle ombre di presunti tradimenti.

La kickboxing per superare le delusioni amorose con Perri

Per i giornalisti di gossip, Elisabetta si sarebbe iscritta a kickboxing soprattutto per sfogare le arrabbiature in famiglia con l’ex marito. In un luogo così atipico per una showgirl, lì avrebbe trovato anche l’amore. Quel Cimpeanu che prima si è dimostrato amico nei momenti difficili, ma poi le ha saputo offrire le sicurezze in qualità di ottimo compagno.