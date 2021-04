Elisabetta Gregoraci: chi è, età, carriera, chi è il fidanzato, Instagram, sorella, altezza, figlio

Avanti un altro! Pure di sera sbarca su Canale 5 in prima serata. Questa sera, domenica 11 aprile, due squadre si sfideranno tra di loro: quella del GFVIP e quella degli Opinionisti. In gara anche Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci: chi è, anni, carriera

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato l’8 febbraio 1980: è una show girl, ex modella e conduttrice televisiva. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1997, quando viene eletta Miss Calabria e prende parte alla finali nazionali di Salsomaggiore Terme. In seguito, ha avuto una carriera come modella e ha sfilato per Dolce e Gabbana, Giorgio Armani, Ermanno Scervino. Ha iniziato poi a lavorare in televisione, partecipando nel 2005 al reality show di Rai 1 Ritorno al presente. Dal 2012 al 2017 ha condotto il programma di Rai 2, Made in Sud.

Elisabetta Gregoraci: la vita privata, gli amori, Nathan Falco, Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha avuto una relazione con l’imprenditore Flavio Briatore: i due nel 2008 si sono sposati e nel 2010 è nato il figlio Nathan Falco Briatore. Nel 2017 la storia d’amore è arrivata al capolinea e i due hanno firmato la separazione consensuale. Elisabetta Gregoraci dopo la fine della storia d’amore con Briatore ha iniziato a frequentare l’imprenditore Francesco Bettuzzi, il fondatore di Pure Herbal.

