Ema MotorSport, stasera in tv il tributo a Emanuele Sabatino: storia, orario e canale

Era il 10 dicembre del 2021 quando Emanuele Sabatino, il meccanico social più famoso di sempre, si è suicidato, si è solto la vita a soli 45 anni. Una terribile notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere, soprattutto la moglie che ha poi dovuto annunciare la morte ai suoi migliaia e migliaia di followers. Una scomparsa improvvisa, una decisione di farla finita che ha lasciato tutti senza parole. Al punto che Motor Trend ha deciso di omaggiarlo con un regalo speciale.

https://www.youtube.com/shorts/5X7XrXWvKic

Emanuele Sabatino, stasera l’omaggio su Motor Sport al meccanico ‘social’

Emanuele Sabatino si era fatto conoscere e amare con il format da lui ideato, In officina con Ema, che questa sera andrà in onda a partire dalle 22.15 su MotorTrend, canale 59 del gruppo Discovery. Non è certo un giorno casuale perché oggi è il compleanno del meccanico social. “Motor Trend omaggia il suo ricordo con un regalo speciale per gli appassionati, proprio il giorno del compleanno di Ema: l’ultima stagione inedita del format che lo ha fatto amare anche dal pubblico televisivo, “In Officina con Ema”- si legge sul sito ufficiale DMax.

Dove vederlo e a che ora

Il format debutta questa sera, lunedì 21 marzo, in prima Tv sul canale 59 del gruppo Discovery, ma è disponibile in anteprima streaming su discovery+ dalla settimana scorsa, dal 14 marzo.

Chi era Emanuele Sabatino

Emanuele Sabatino era un meccanico, un ‘chirurgo’ dei motori come amava definirsi. Molto attivo sui social, seguitissimo su YouTube, l’uomo a soli 45 anni a dicembre si è suicidato, lasciando un grande vuoto. Nella sua brillante carriera è stato autore di manuali di meccanica, ma anche protagonista di programmi televisivi su Motor Trend, che questa sera gli renderà omaggio. Al Corriere della Sera, in una lunga intervista, aveva raccontato la sua storia: “Ho iniziato a riparare auto all’età di 21 anni. Poi avevo aperto un’officina a Melegnano in cui preparavo auto sportive. Ma una serie di circostanze non si sono incastrate e, complice la crisi, il castello di carta è crollato”. Lui non si è arresto, ha aperto un’altra attività a Broni, ha iniziato a seguire corsi di comunicazioni, poi la fortuna su YouTube. E quella morte improvvisa, quella decisione che ha lasciato tutti senza parole in una storia di rivincita che poteva essere a lieto fine.