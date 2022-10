Emanuela Folliero: chi è, età, carriera, oggi, chi è il compagno, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche la conduttrice ed ex annunciatrice televisiva Emanuela Folliero, che si racconterà in una lunga e intima intervista: dalla carriera ai successi fino alla vita privata.

Dagli esordi al debutto in tv di Emanuela Folliero

Emanuela Folliero è nata a Milano il 7 febbraio del 1965 ed è una nota conduttrice televisiva, attrice, ex modella e annunciatrice tv. Lei, infatti, è stata il volto di Rete 4 e ultima signorina buonasera. Dopo aver terminato il liceo artistico, la Folliero ha esordito sul piccolo schermo e ha partecipato come concorrente al gioco di Rete 4 M’ama non m’ama e dopo aver lavorato come fotomodella ha debuttato in tv nel 1986, partecipando al programma sportivo Milan Inter.

Il lavoro come annunciatrice

Ma è nel 1990 che ha iniziato a fare l’annunciatrice per la Fininvest, diventando volto ufficiale di Rete 4. Ma non solo. Nello stesso periodo ha condotto diverse rubriche, magazine musicali ed è diventata popolare con Pomeriggio al cinema, Cinema d’Estate, Chi mi ha visto? Ha condotto, tra l’altro, negli anni 2000 molti rotocalchi di gossip e ha recitato anche al cinema, nel film Merry Christmas di Neri Parenti.

I suoi ultimi progetti

Ospite in diverse trasmissioni, dal 25 novembre al 20 dicembre del 2019 è tornata sugli schermi di Rete 4 alla conduzione di un nuovo ciclo del programma Sai cosa mangi?, mentre nel 2021, insieme a Susanna Messaggio, ha realizzato degli annunci dal sapore vintage, in cui ha annunciato l’arrivo di WandaVision sulla piattaforma Disney+.

Chi è il marito, la storia con Stefano D’Orazio, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Emanuela Folliero ha avuto una lunga storia d’amore con il batterista dei Pooh, Stefano D’Orazio, poi si è fidanzata con il manager Alessandro Salem. Archiviata quella relazione, nel 2007 si è legata sentimentalmente all’imprenditore Enrico Mellano e da quell’amore è nato un figlio: la coppia, però, si è separata nel 2009. E la conduttrice nello stesso anno ha conosciuto Pino Oricci, imprenditore che ha sposato il 26 settembre del 2018.

Instagram: Emanuela Folliero punta sui social

Emanuela Folliero ha un profilo Instagram e con l’account @emanuelafolliero_official vanta oltre 300 mila followers.