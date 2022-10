Emanuele Filiberto, chi è la moglie Clotilde Courau: età, oggi, carriera, film, matrimonio, figli, foto e Instagram

Dopo l’emozionante puntata di ieri, è tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin, anche Emanuele Filiberto, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Lui che è felice, ormai da anni, nonostante gli alti e bassi, al fianco della moglie Clotilde Courau, nota attrice francese.

Dagli esordi al debutto come attrice di Clotilde Courau

Clotilde Courau è nata a Levallois Perret il 3 aprile del 1969 ed è una nota attrice, figlia di un ingegnere e di Catherine, nobile dei conti du Pontavice des Renardieres. Clotilde, per il lavoro del papà, ha trascorso tra la sua infanzia tra l’Egitto e la Repubblica dei Benin, poi a 16 anni ha deciso di abbandonare gli studi per intraprendere la carriera di attrice teatrale. Ha studiato recitazione, poi nel 1989 ha esordito a teatro con la compagnia di Francis Huster e nel 1990 ha debuttato al cinema nel film Le petit Criminel.

Un successo dopo l’altro

Clotilde, in poco tempo, è diventata una dei nuovi idoli del cinema francese e ha preso parte a numerosi film con tanti registi, continuando sempre a lavorare al teatro. Nel 1995 ha recitato in Elisa e ha ricevuto il premio della società degli autori e compositori di arte drammatica e la candidatura ai premi Cesar, poi nel 2021 è stata co-protagonista del film Benedetta di Paul Verhoeven, in gara al Festival di Cannes.

Il matrimonio con Emanuele Filiberto, figli

Il 25 settembre del 2003 l’attrice ha sposato Emanuele Filiberto di Savoia nella basilica di Santa Maria degli angeli a Roma. E da quell’amore sono nate due figlie: Vittoria, nata nel 2003, e Luisa, nata nel 2006. Con il matrimonio, Clotilde è diventata Principessa di Savoia, Principessa di Piemonte e di Venezia e ha il trattamento di Altezza Reale.

