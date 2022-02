Emigratis 2022, Pio e Amedeo tornano in tv: tutte le novità della nuova edizione, ecco quando inizia

Avete voglia di un po’ di leggerezza e di sorridere? Bene, ci penseranno Pio e Amedeo, i due comici che presto torneranno su Canale 5 con il loro programma Emigratis. Insomma, si torna alle origini perché la trasmissione non si chiamerà più ‘Felicissima Sera’, quella che lo scorso anno in prima serata ha ottenuto un enorme successo (tra non poche polemiche), ma il duo ha deciso di fare un tuffo nel passato e di ritornare in onda con Emigratis.

Emigratis 2022: quando tornano in tv Pio e Amedeo

Stando ai listini pubblicitari resi noti sul sito di Publitalia, nelle previsioni di Canale 5 per i prossimi mesi, in primavera, c’è davvero il ritorno di Pio e Amedeo in prima serata con Emigratis, il programma che li ha fatti conoscere al grande pubblico. Quando la trasmissione andava in onda su Italia 1, i due comici avevano un solo obiettivo: viaggiare, varcare i confini dell’Italia, senza spendere soldi. Insomma, girare a ‘scrocco’.

Emigratis 2022: le novità sulla nuova edizione

Al momento non c’è nessuna certezza, ma è probabile che lo show vada in onda in primavera, subito dopo la fine dell’Isola dei Famosi, reality che debutterà a marzo. Da capire se Emigratis verrà proposto nel formato tradizionale o se ci saranno novità e si ‘tramuterà’ in varietà. Non ci resta che aspettare e capire cosa succederà: quello che è certo è che presto rivedremo in tv gli adorati Pio e Amedeo e le risate non mancheranno!