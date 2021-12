Emilio Solfrizzi: chi è, età, carriera, film, chi è la moglie, figli, vita privata, Il Malato Immaginario, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Emilio Solfrizzi. Ma conosciamolo meglio!

Emilio Solfrizzi: chi è, età, carriera

Emilio Solfrizzi è nato a Bari il 5 aprile del 1962 ed è un noto attore e comico. E’ nato e cresciuto a Bari e ha frequentato il liceo classico, poi si è laureato al DAMS di Bologna. Nel 1985 ha formato con il compagno di studi Antonio Stornaiolo la coppia comica Toti e Tata, che avrà grande successo nei primi anni ’90 soprattutto in Puglia e Basilicata. Dopo alcune partecipazioni ai programmi Mediaset, il comico è arrivato al grande pubblico e si è fatto conoscere quando ha interpretato il personaggio del pavido giornalista Lino Linguetta in Striscia la Notizia. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, ricoprendo anche il ruolo di protagonista in alcune fiction. Al cinema, invece, ha esordito nel 1995 con Selvaggi di Carlo Vanzini, poi ha recitato in altre pellicole come Matrimoni, Liberate i Pesci, Ormai è fatta.

Emilio Solfrizzi: chi è la moglie, vita privata, figli

Emilio Solfrizzi è sposato dal 1994 con Renata Del Turco, responsabile dell’ufficio legale del parco scientifico Tecnopolis. Dal loro splendido amore sono nati due figli, Francesco e Luca.

Emilio Solfrizzi: Instagram

Ha un profilo Instagram. Con l’account @emiliosolfrizzi vanta oltre 23 mila followers.