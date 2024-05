Endless Love: anticipazioni della puntata del 1 giugno 2024

Come sempre andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. A partire dal 10 maggio 2024, visto il grande successo riscontrato, Endless Love va in onda anche di sera, dopo l’amata serie turca Terra Amara. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 1 giugno 2024.

Kemal ha dei dubbi su Tufan e Tarik

Dopo aver avuto un confronto con Tufan, Kemal gli dichiara apertamente di avere dei seri dubbi sul suo conto. Sostiene inoltre di non fidarsi più di suo fratello Tarik e lo ritiene il responsabile dell’omicidio di Karen, anche se l’alibi fornito da Banu lo scagionerebbe da ogni tipo di accusa. Kemal continua a non fidarsi di nessuno e vuole andare avanti per la sua strada alla ricerca della verità. Fa così delle accurate ricerche in azienda, sotto consiglio di Tufan e si rende conto che Banu ha mentito per proteggere Tarik. Sarà molto difficile per Kemal accettare il fatto che suo fratello sia un assassino.

Anche Nian nutre dei dubbi su Tarik

Anche Nihan non si fida di Tarik e cerca di sapere qualcosa in più in merito all’omicidio di Karen, ma lui continua a negare ogni accusa e sostiene di essere innocente. Sentendosi sotto pressione e giudicato da tutti, Tarik cerca l’appoggio di Emir, rivelandogli tutti i suoi timori. L’uomo, inoltre, dichiarerà di essere innamorato di Banu. Per quanto riguarda Leyla, invece, durante una riunione tenuta in azienda, esprime un voto negativo, facendo in modo che gli azionisti debbano tornare di nuovo, sconvolgendo così i piani. Asu, invece, parla insistentemente con Kemal per convincere suo zio Hakki a tornare in ospedale e trascorrere i suoi ultimi giorni lì. Hakki non ne vuole sapere e a sua volta cerca di convincere Kemal a ricostruire il suo rapporto con Asu, dicendogli che dovrà starle vicino anche dopo la sua morte.

Nihan si sente in colpa

Nihan vive una situazione non affatto semplice e continua a sentirsi in colpa perché sa benissimo che, per colpa del loro amore impossibile, Kemal non riuscirà mai ad essere felice. Decide così di parlare un’ultima volta con Kemal, per tenere fede ad una promessa che si erano fatti tanti anni fa, quando il loro amore ancora non era ostacolato da tutti. Kemal, poi, si ritrova a litigare con sua madre perché vorrebbe che suo figlio chiedesse la mano di Asu. Emir, invece, vuole scoprire a tutti i costi le intenzioni di Leyla, si reca così a casa di Kemal, dove vive anche lei.