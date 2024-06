Endless Love: anticipazioni della puntata del 13 giugno 2024

Siete pronti a vedere una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love? Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. A partire dal 10 maggio 2024, però, visto il grande successo riscontrato, Endless Love va in onda anche di sera. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 13 giugno 2024.

Nihan ritorna da Emir

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 13 giugno 2024, ci svelano che Nihan ritorna definitivamente a casa di Emir. Intanto, però, grazie all’aiuto di Leyla, è riuscita a far recapitare a Kemal la lettera che avrebbe tanto voluto dargli. Dopo aver ricevuto la lettera, Kemal chiede a Nihan di vedersi e la donna accetta. I due, così, decidono di incontrarsi nella casa dei genitori di Yasemin che è vuota, essendo loro all’estero. I due giovani si abbandonano alla passione e Nihan chiede a Kemal di passare la notte lì con lei.

Gokhan scopre i due amanti

Nihan e Kemal decidono così di passare la notte insieme in quella casa, ignari del fatto che Gokhan li avesse scoperti. L’uomo, infatti, immortala il loro incontro d’amore segreto con delle fotografie. Asu, venendo a conoscenza di quello che è accaduto, chiede a Gokhan di pubblicare quelle foto, in modo tale che anche Emir possa vederle. In tutto ciò è coinvolto anche Tufan, che sembrerebbe non essere molto d’accordo con il piano di Asu. Anche davanti all’evidenza di un amore non corrisposto, Asu non si arrende e cercherà in tutti i modi di rovinare la vita a Nihan e a Kemal.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.