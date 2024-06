Endless Love: anticipazioni della puntata del 15 giugno 2024

Come sempre andrà in onda anche oggi una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. A partire dal 10 maggio 2024, però, visto il grande successo riscontrato, Endless Love va in onda anche di sera. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 15 giugno 2024.

Nihan si ritrova a lottare tra la vita e la morte

Messa alle strette da suo marito Emir, dopo aver avuto una discussione molto accesa, Nihan è vittima di un bruttissimo incidente e si ritrova a lottare tra la vita e la morte. Nel frattempo, Ozan decide di raccontare tutto sul suo passato a sua moglie Zeynep. Le racconta persino dell’omicidio che avrebbe commesso e di come sia stato salvato dal cognato, che è riuscito a farlo uscire dal carcere, in cambio del matrimonio con lei. Dopo queste dichiarazioni, Zeynep è molto scossa, ma Ozan la supplica di non lasciarlo.

Emir viene arrestato

Le anticipazioni della puntata del 15 giugno 2024 ci svelano che in seguito Emir viene arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Intanto, però, chiede a Tufan di ordinare ai suoi uomini di presidiare l’ospedale in cui sua moglie Nihan si trova ricoverata. Devono assicurarsi che Kemal non metta piede all’interno dell’ospedale e che non faccia visita a Nihan per nessun motivo al mondo. Kemal, nel frattempo è riuscito a trovare un ottimo nascondiglio per Nursen, in modo tale che possa nascondersi da Galip. Osservando una foto che ritrae Nursen insieme a suo figlio, Kemal si rende conto di averla già vista da qualche parte, non era quindi la prima volta che la vedeva.

Zehir organizza una fuga segreta per Nihan e Kemal

In un momento di tale confusione, Zehir si reca a casa di Nihan ed Emir per rubare il passaporto della donna. Senza dire nulla, ha prenotato due biglietti di sola andata sulla nave per Nihan e Kemal. Nel frattempo, Galip è molto in pensiero per Emir, ha paura che Kemal abbia tramato qualcosa alle sue spalle, così decide di indagare su di lui. Tufan si accorge di tutto e lo rivela a Kemal. A questo punto Kemal si accorge che Tufan è il figlio di Nursen.