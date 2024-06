Endless Love: anticipazioni della puntata del 18 giugno 2024

Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento del palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il sabato sera in prima serata. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 18 giugno 2024.

Nihan e Kemal cercano di vivere la loro storia d’amore

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda martedì 18 giugno 2024 ci rivelano che Nihan e Kemal si trovano finalmente nel loro rifugio segreto nel bosco, lontano da tutti. I due giovani innamorati stanno cercando a tutti i costi di vivere la loro storia d’amore sempre più complicata e ostacolata ormai da troppe persone. Nel frattempo, Emir, sempre più nervoso per quello che sta succedendo, minaccia Onder di strangolarlo se non gli rivelerà tutta la verità sul contenuto della lettera lasciata da Ozan e Zeynep.

Le minacce di Emir

Emir, accecato dalla rabbia, vuole sapere a tutti i costi il contenuto della famosa lettera che hanno lasciato Ozan e Zeynep. Ovviamente, Onder si rifiuta di collaborare, mandando su tutte le furie Emir. Le anticipazioni, inoltre, ci rivelano che nel frattempo Vildan, per proteggere suo marito, è pronta a rivelare tutta la verità. Confessa a questo punto che il figlio vuole costituirsi. Emir, inoltre, ha anche il sospetto che Yasemin sia in contatto con Nihan, farà quindi di tutto per cercare di scoprire qualcosa.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.