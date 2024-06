Endless Love: anticipazioni della puntata del 20 giugno 2024

Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque e questa appassionante serie tv non andrà più in onda il sabato sera in prima serata. Ma ora è arrivato il momento di scoprire insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 20 giugno 2024.

Kemal cerca di depistare Emir

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 20 giugno 2024, ci rivelano che i due innamorati Nihan e Kemal si trovano ancora nel loro romantico rifugio segreto. I due giovani innamorati sono convinti che non riuscirà a trovarli mai nessuno, infatti il luogo in cui si trova la loro casa non è molto conosciuto. Kemal, inoltre, grazie al prezioso aiuto dei suoi complici, è riuscito a mettere in giro dei falsi indizi per depistare Emir.

Emir cade nella trappola di Kemal

L’imprenditore cerca a tutti i costi di scoprire qualcosa riguardo alla fuga di sua moglie Nihan e del suo amante Kemal. Sembrava quasi essere arrivato ad un indizio, ma grazie al depistaggio di Kemal, alla fine si ritrova con un pugno di mosche in mano. Questo lo manderà ovviamente su tutte le furie ed è sempre più deciso a vendicarsi di loro due.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.