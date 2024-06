Endless Love: anticipazioni della puntata del 22 giugno 2024

Come sempre, anche oggi andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento del palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il sabato sera in prima serata. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 22 giugno 2024.

Emir scopre il nascondiglio di Kemal e Nihan

Le anticipazioni della puntata che andrà in onda sabato 22 giugno 2024 ci rivelano che Emir scoprirà il nascondiglio dei due amanti Nihan e Kemal. L’ingegnere era rimasto qualche ora fuori per fare spesa e quando fa ritorno a casa, vede Nihan molto scossa. La donna non gli ha rivelato che in sua assenza Emir si è recato lì e ha minacciato di ucciderlo. Nihan, a questo punto, trovandosi con le mani legate, si renderà conto che l’unico modo che ha per salvare Kemal è quello di tornare con suo marito. Kemal, quindi, è all’oscuro di tutto e non riesce a capire per quale motivo Nihan sia così turbata.

Nihan chiede ad Emir di passare un ultimo giorno con Kemal

Avendo ormai capito che non c’è più niente da fare per salvare la sua storia d’amore con Kemal, Nihan chiede la possibilità ad Emir di passare un ultimo giorno con lui. In questi ultimi momenti che passerà in sua compagnia, Nihan cercherà di convincere il suo amato a rinunciare alla loro fuga d’amore, ma il suo umore molto strano e altalenante farà insospettire Kemal. L’ingegnere ha infatti il sospetto che non rivedrà più la sua amata Nihan. I due trascorrono insieme una notte romantica, ma al suo risveglio, Kemal trova una lettera. Nihan gli riferisce che ha deciso di tornare a casa da Emir e di non essere pronta ad abbandonare la sua famiglia. Kemal, però, è sempre più convinto che la donna sia stata minacciata da Emir.

Nursen scopre tutta la verità

Le anticipazioni, inoltre, ci svelano che nel frattempo Asu si reca nella casa di Nursen dopo che quest’ultima si rende conto di essere la figlia di Mujgan. Parlando con lei, Asu scopre che aveva scritto molte lettere a sua madre, senza mai ricevere alcuna risposta. Intanto Onder cercherà di aiutare in tutti i modi Leyla a riappropriarsi della sua casa. Organizzerà così un incontro con Galip.