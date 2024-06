Endless Love: anticipazioni della puntata del 25 giugno 2024

Anche oggi, come sempre andrà in onda una nuova appassionante puntata della serie turca Endless Love. Questa serie tv viene trasmessa su Canale Cinque dal lunedì al venerdì alle ore 14,10 e dal sabato alla domenica alle ore 14,30. Ultimamente, però, c’è stato qualche cambiamento nel palinsesto di Canale Cinque ed Endless Love non andrà più in onda il sabato sera in prima serata. Ma ora, scopriamo insieme tutte le intriganti novità che ci aspettano nella puntata del 25 giugno 2024.

Asu scopre la verità su Kemal

Stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, 25 giugno 2024, Asu scoprirà grazie ad Emir che il suo amato Kemal ha fatto ritorno in città. Dopo aver appreso la notizia, la donna va su tutte le furie e finisce per prendersela con Tufan. Asu, infatti, è convinta che l’uomo non abbia rispettato i suoi ordini e abbia perfino incastrato Kemal. Messo alle strette, Tufan sarà allora costretto a rivelare tutta le verità: ha agito in quel modo perché è segretamente innamorato di Asu.

La dolorosa separazione tra Nihan e Kemal

Dopo la loro breve fuga d’amore e dopo aver fatto ritorno in città, sia Nihan che Kemal soffrono molto per la loro separazione. Kemal, però, è sempre più convinto che la sua amata Nihan sia stata ricattata dal marito Emir e per questo inizia ad indagare, con la speranza di scoprire qualcosa. Una volta tornata a casa, Nihan, invece si confida con Leyla, dicendole tutta la verità. Chiede però alla donna di non rivelare nulla di tutto ciò a Kemal per proteggerlo da questa brutta storia.

La storia della serie

Endless Love è una fortunata serie turca composta da due stagioni. La prima stagione è andata in onda per la prima volta in Turchia nell’anno 2015-2016. In Italia, invece, è andata in onda per la prima volta solamente l’11 marzo 2024. La seconda serie, invece, è andata in onda dal 2016 al 2017. Avendo avuto molto successo a livello internazionale, questa serie è stata acquistata in oltre 110 paesi e doppiata in più di 50 lingue.